Россию признали одной из самых быстро богатеющих стран в мире

Россия стала второй самой быстро богатеющей страной в мире: благосостояние на одного россиянина увеличилось на 37% по итогам 2020-2025 годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отчета UBS «О мировом богатстве».

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Уточняется, что под богатством и благосостоянием понимается сумма финансовых (акций, облигаций, депозитов) и реальных (в первую очередь, недвижимости) активов минус долги, например, ипотека и кредиты. Показатель рассчитывается в национальной валюте с поправкой на инфляцию, чтобы исключить влияние роста цен.

За 2020-2025 годы первое место по темпам роста благосостояния заняла Южная Корея. В течение рассматриваемого периода в республике богатство на одного гражданина увеличилось на 55% в реальном выражении.

При этом второй страной по данному показателю стала Россия (+37%), а на третьем месте расположилась Хорватия (+29%).

Антирейтинг возглавила Великобритания, уровень благосостояния жителей королевства уменьшился на 23,2% за 2020-2025 годы.

Кроме того, Италия оказалась единственной страной, где благосостояние за последние пять лет осталось примерно на том же уровне.

До этого жители США пожаловались на ухудшение своего благосостояния. Согласно опросу Федерального резервного банка Нью-Йорка, 48% американцев сообщили, что их материальное положение стало хуже по сравнению с маем прошлого года. Это максимальный показатель с января 2023 года.

Одновременно исследование зафиксировало снижение оптимизма среди населения. Доля респондентов, ожидающих улучшения своего финансового положения в ближайшее время, опустилась до минимального уровня с 2022 года. Кроме того, около 15% участников опроса выразили опасения по поводу возможной потери работы в течение следующих 12 месяцев.

Ранее глава Минфина заявил о росте реальных доходов россиян.