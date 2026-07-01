Евросоюз продолжает сокращать закупки российских энергоносителей, но некоторые депутаты Европарламента указывают на рост издержек для западных стран. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что из-за отказа от поставок из РФ увеличиваются долговая нагрузка и бюджетный дефицит. Правительства вынуждены компенсировать последствия роста цен за счет дополнительных расходов. Он назвал такую политику нелогичной и ведущей в тупик. По словам депутата, «санкции и репрессии против всего, что связано с Россией, — явление постыдное».

По данным Еврокомиссии, с 2022 года доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% до 12%, нефти — с 27% до 2%. Полностью закупки СПГ планируют прекратить к концу года, трубопроводного газа — осенью 2027-го.

Генеральный директор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь отмечает, что часть энергетического шока легла на госбюджеты: субсидии домохозяйствам, компенсации бизнесу, поддержка энергоемких отраслей, вложения в инфраструктуру СПГ, а также расходы на оборону.

По данным Евростата, в прошлом году дефицит бюджета ЕС составил 3,1% ВВП, госдолг достиг 81,7%. Доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова напоминает, что Брюссель требует ограничить дефицит 3% ВВП, а госдолг — 60%. Однако крупные экономики уже превысили эти лимиты: у Италии госдолг — 137% ВВП, у Франции — 115%, у Бельгии — 108%.

По словам экспертов, высокий госдолг увеличивает процентные платежи, которые уходят держателям долга, а не в промышленность, инфраструктуру или социальную поддержку. Правительства занимают, чтобы смягчить рост тарифов, но затем платят больше по процентам.

МВФ отмечает, что бюджеты стран ЕС находятся под давлением расходов на социальную сферу, оборону и растущие процентные платежи. При этом Европе одновременно нужно перестраивать энергетику и финансировать безопасность.

Эксперты указывают, что отказ от российских энергоносителей требует постоянных затрат: дорогой СПГ, модернизация сетей, поддержка зеленой энергетики, компенсации для энергоемких отраслей. Чем больше Европа занимает, тем меньше средств остается на инвестиции, промышленность и оборону.