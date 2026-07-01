Европарламентарий назвал разрыв ЕС с Россией «постыдным явлением»
Евросоюз продолжает сокращать закупки российских энергоносителей, но некоторые депутаты Европарламента указывают на рост издержек для западных стран. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что из-за отказа от поставок из РФ увеличиваются долговая нагрузка и бюджетный дефицит. Правительства вынуждены компенсировать последствия роста цен за счет дополнительных расходов. Он назвал такую политику нелогичной и ведущей в тупик. По словам депутата, «санкции и репрессии против всего, что связано с Россией, — явление постыдное».
По данным Еврокомиссии, с 2022 года доля российского газа в импорте ЕС снизилась с 45% до 12%, нефти — с 27% до 2%. Полностью закупки СПГ планируют прекратить к концу года, трубопроводного газа — осенью 2027-го.
Генеральный директор компании «ДА-Консалтинг» Даниил Тюнь отмечает, что часть энергетического шока легла на госбюджеты: субсидии домохозяйствам, компенсации бизнесу, поддержка энергоемких отраслей, вложения в инфраструктуру СПГ, а также расходы на оборону.
По данным Евростата, в прошлом году дефицит бюджета ЕС составил 3,1% ВВП, госдолг достиг 81,7%. Доцент РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова напоминает, что Брюссель требует ограничить дефицит 3% ВВП, а госдолг — 60%. Однако крупные экономики уже превысили эти лимиты: у Италии госдолг — 137% ВВП, у Франции — 115%, у Бельгии — 108%.
По словам экспертов, высокий госдолг увеличивает процентные платежи, которые уходят держателям долга, а не в промышленность, инфраструктуру или социальную поддержку. Правительства занимают, чтобы смягчить рост тарифов, но затем платят больше по процентам.
МВФ отмечает, что бюджеты стран ЕС находятся под давлением расходов на социальную сферу, оборону и растущие процентные платежи. При этом Европе одновременно нужно перестраивать энергетику и финансировать безопасность.
Эксперты указывают, что отказ от российских энергоносителей требует постоянных затрат: дорогой СПГ, модернизация сетей, поддержка зеленой энергетики, компенсации для энергоемких отраслей. Чем больше Европа занимает, тем меньше средств остается на инвестиции, промышленность и оборону.