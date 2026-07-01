Что подорожает в ближайшее время из-за дефицита бензина

На фоне возникшего в ряде регионов дефицита топлива и значительного роста биржевых цен на бензин и дизельное горючее российская экономика сталкивается с неизбежным инфляционным давлением.

Топливо является сквозным, или базовым, ресурсом, стоимость которого заложена в конечную цену практически любого товара или услуги на всех этапах производственной и логистической цепочки — от эксплуатации сельскохозяйственной техники до доставки готовой продукции в розничные сети, сообщает ИА DEITA.RU.

Наиболее оперативная реакция на изменение конъюнктуры топливного рынка наблюдается в сфере услуг, где затраты на горюче-смазочные материалы составляют значительную долю операционных расходов, варьируясь от 15% до 30%.

В первую очередь это затронет рынок пассажирских перевозок. Агрегаторы такси и каршеринговые сервисы, чьи издержки напрямую зависят от стоимости литра бензина, будут вынуждены незамедлительно пересматривать свои тарифы для компенсации возросших затрат водителей.

Аналогичные процессы затронут и сегмент курьерской доставки: удорожание логистики приведёт к росту цен как на доставку готовых блюд из ресторанов, так и на транспортировку товаров из маркетплейсов и интернет-магазинов до двери потребителя.

Эффект для сектора розничной торговли продовольственными товарами будет носить отложенный характер и проявится через несколько недель. Крупные ритейлеры работают по долгосрочным контрактам с перевозчиками, что позволяет им временно сдерживать цены.

Однако по мере исчерпания старых запасов и перехода на новые договоры транспортировки рост закупочных цен неизбежно отразится на полках магазинов. Сильнее всего подорожают категории продуктов питания с высокой долей транспортной составляющей (до 12–15%) в себестоимости и коротким сроком годности.

К ним относятся скоропортящиеся товары, требующие сложной логистики: свежие овощи, зелень и фрукты, доставляемые в специальных рефрижераторах; хлебобулочные изделия, чей ежедневный развоз по точкам продаж требует значительных топливных затрат; а также молочная продукция.

Фундаментальный удар приходится на отрасль коммерческих грузоперевозок. Логистические компании уже начали массово индексировать свои тарифы в ответ на дефицит горючего, пишет портал «Финансы Mail».

Это явление запускает механизм «вторичной инфляции»: поскольку абсолютно все промышленные и потребительские товары требуют перемещения от производителя к потребителю, удорожание фрахта автоматически закладывается в их конечную стоимость, провоцируя постепенный и повсеместный рост цен на широкий спектр продукции.