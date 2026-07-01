Япония в три раза повысила налог при выезде из страны

Япония с 1 июля в три раза повысила налог, который берут при выезде из страны. Об этом сообщает японское общественное телевидение.

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Сбор подняли с 1 до 3 тысяч иен, то есть с 6,17 до 18,5 доллара по текущему курсу. Налог платят как туристы, так и сами японцы.

Сумму будут включать в стоимость морских и авиабилетов, которые куплены с 1 июля. При этом для самих граждан Японии уменьшат стоимость оформления загранпаспорта – с 15,9 до 8,9 тысячи иен (c 98,1 до 54,9 тысячи долларов).

Власти надеются, что повышение сборов даст дополнительно бюджету до 120 миллиардов иен, это примерно 740 миллионов долларов. Средства хотят направить на борьбу с чрезмерным туристическим потоком. Такая проблема есть у многих популярных направлений в стране. Японцы считают, что из-за овертуризма происходит быстрый износ городской инфраструктуры.

Ранее стало известно, что визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Подать заявление сможет сам человек, родитель или законный опекун несовершеннолетнего.