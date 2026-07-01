ЦБ допустил более высокую траекторию ключевой ставки

Банк России не исключил более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели.

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Об этом сообщается в "Резюме обсуждения ключевой ставки".

"С учетом имеющихся данных и реализации проинфляционных рисков для стабилизации инфляции на цели в среднесрочной перспективе может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки, чем предполагалось в апрельском прогнозе", - указано в документе.

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ЦБ также отмечает, что улучшение текущей инфляционной динамики создавало основания для снижения ключевой ставки. Вместе с тем реализовавшиеся с апрельского заседания проинфляционные риски сократили пространство для смягчения денежно-кредитной политики.