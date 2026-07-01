В Банке России оценили ситуацию с ценами на нефть в мире

Цены на нефть в ближайшей перспективе могут остаться повышенными и будут снижаться постепенно.
Это следует из "Резюме обсуждения ключевой ставки", опубликованного на сайте Банка России.
"Большинство участников согласились, что в ближайшей перспективе цены на нефть, вероятно, останутся повышенными и будут снижаться постепенно. Сокращение запасов в период конфликта может отложить переход нефтяного рынка к профициту", - говорится в резюме.
При этом, по данным регулятора, некоторые участники допускали более быстрое снижение нефтяных котировок.
"Высокие цены предшествующего периода стимулировали наращивание добывающих мощностей и увеличение предложения нефти в других регионах, что позволит быстрее, чем ожидается, возместить использованные запасы. Одновременно с этим последствия сырьевого шока для мировой экономики могут привести к ослаблению спроса на нефть. В результате восстановление баланса на рынке может происходить быстрее", - сказано в резюме.