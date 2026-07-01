Турция намерена заработать на саммите НАТО миллионы долларов

Власти Турции предполагают, что саммит НАТО 7 и 8 июля в Анкаре привлечет в экономику столицы 8 — 10 миллиардов турецких лир (около $174–217 млн). Об этом сообщила проправительственная газета Sabah.

Издание отмечает, что в столицу Турции ожидается прибытие примерно восьми тысяч участников и гостей саммита. На данный момент пятизвездочные гостиницы Анкары уже полностью забронированы, а четырехзвездочные практически исчерпали свой номерной фонд.

«Загрузка пятизвездочных отелей достигла 100%, а вклад саммита в экономику Анкары ожидается на уровне 8 — 10 миллиардов лир», — цитирует издание слова председателя Ассоциации туристических операторов Анатолии Бирола Акмана.

При этом стоимость проживания на время саммита в отелях выросла примерно в четыре раза по сравнению с обычным периодом.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.