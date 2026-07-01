Евросоюз отменит пошлины на промышленные товары из США

Евросоюз в среду отменит пошлины на промышленные товары из Соединенных Штатов, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что это хорошие новости для трансатлантической торговли.

«Больше предсказуемости. Больше выбора. И лучше цены для компаний и потребителей в Евросоюзе», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее европейские чиновники приняли два регламента, которые воплощают в жизнь договоренности о тарифах, достигнутые в рамках совместного заявления Евросоюза и Соединенных Штатов от 21 августа 2025 года, сообщает агентство «Интерфакс».

Новые правила отменяют действующие таможенные пошлины на американские промышленные товары. Кроме того, они предоставляют определенным категориям морепродуктов и сельхозпродукции льготный доступ на европейский рынок через тарифные квоты и сниженные ставки.