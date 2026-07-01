В ЦБ сообщили об отсутствии оснований для переохлаждения экономики РФ

Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны (замедлении деловой активности из-за высоких процентных ставок). Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 июня, опубликованном на сайте регулятора.

Материал, как отметили в ЦБ, отражает основные моменты дискуссии об экономике, инфляции, денежно-кредитных и внешних условиях, а также о вариантах решения по ключевой ставке. Основными темами стали оценка устойчивого роста цен, факторы экономической и кредитной активности, а также проинфляционные риски со стороны бюджета и рынка топлива.

По оценкам участников обсуждения, положительный разрыв выпуска (состояние перегрева экономики) закрылся в первом квартале текущего года.

«При этом все участники согласились, что имеющиеся данные не давали оснований говорить о переохлаждении экономики. Для него были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается», — говорится в резюме.

Отдельные участники также отмечали, что оживление потребительского спроса, увеличение бюджетного импульса и замедление снижения напряженности на рынке труда во втором квартале 2026 года могут указывать на то, что давление на цены со стороны спроса может вновь усилиться. В дальнейшей динамике разрыва выпуска сохраняется неопределенность.

В Центробанке также предупредили, что ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию, чем в прошлом.