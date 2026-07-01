В ЦБ высказались о влиянии ситуации с топливом на инфляцию

В резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ РФ говорится, что ситуация на топливном рынке может оказать более продолжительное влияние на инфляцию в РФ. Кроме того, она может иметь вторичные эффекты в виде увеличения инфляционных ожиданий и переноса в рост цен других товаров.

Рост цен на топливо в стране ускорился с середины мая. Бензин и дизель входят в потребительскую корзину, по этой причине их удорожание напрямую влияет на инфляцию.

«Рост цен на топливо может иметь вторичные эффекты, - отметили в регуляторе. - Как через увеличение издержек, так и через рост инфляционных ожиданий». Это может «отражаться на показателях устойчивой инфляции».

ЦБ допустил более высокую траекторию ключевой ставки

Кабмин, как указано в резюме, принимает меры для обеспечения необходимых объемов поставок топлива и стабилизации на этом важном рынке отечественной экономики. В ЦБ отметили, что развитие ситуации вместе с масштабом вторичных эффектов будут учитываться при принятии решений по денежно-кредитной политике.