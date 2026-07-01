Банк России не увидел переохлаждения российской экономики

Банк России не видит оснований говорить о переохлаждении экономики страны, говорится в опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

Банк России не нашел оснований для заявлений о переохлаждении экономики страны, передает РИА «Новости».

В опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки отмечается, что имеющиеся данные не подтверждают негативный сценарий.

«Все участники согласились, что имеющиеся данные не давали оснований говорить о переохлаждении экономики. Для него были бы характерны снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже 4%, рост безработицы и падение реальных доходов, чего не наблюдается», – говорится в документе. При этом во втором квартале 2026 года ожидается оживление потребительского спроса.

В Центробанке подчеркнули, что расширение бюджетного импульса ограничивает возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Кроме того, мировые цены на нефть, вероятно, останутся повышенными в ближайшей перспективе, хотя некоторые участники обсуждения допускают их более быстрое снижение за счет наращивания добывающих мощностей.

Напомним, 19 июня ЦБ снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, что стало девятым понижением подряд. Ранее президент Владимир Путин отмечал падение инфляции и право россиян рассчитывать на снижение ставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заранее спрогнозировал смягчение денежно-кредитной политики.

Глава Сбербанка Герман Греф указал на необходимость скорейшего преодоления переохлаждения российской экономики.