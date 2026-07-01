Мировой рынок нефти возвращается к избытку предложения

По оценке Goldman Sachs, глобальный нефтяной рынок вскоре столкнется с возобновлением дисбаланса в сторону превышения предложения над спросом. Это станет следствием ослабления напряженности, связанной с конфликтом вокруг Ирана, и постепенного восстановления судоходства через Ормузский пролив, передает Bloomberg.

Как пояснила Саманта Дарт, соруководитель отдела глобальных исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs закупки сырья для пополнения стратегических резервов окажут определенное сдерживающее влияние на формирование избытка, однако полностью нивелировать его не смогут.

По прогнозам банка, среднесуточный профицит предложения в следующем году может составить более 3 млн баррелей, а с учетом восстановления резервов примерно на 1 млн баррелей в день чистый избыток сохранится на уровне около 2 млн баррелей.

Эксперт отметила, что рыночные цены не демонстрировали острой реакции на эскалацию в районе пролива, поскольку экспорт энергоносителей из США и импортные потоки в Китай оставались стабильными. После заключения временного мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном котировки нефти во II квартале снизились почти на 30%, полностью нивелировав рост, связанный с периодом конфликта.

В начале кризиса Международное энергетическое агентство организовало высвобождение 400 млн баррелей из экстренных запасов стран-участниц. В рамках этой меры администрация США задействовала национальный Стратегический нефтяной резерв, объем которого сократился с 415 млн баррелей в конце февраля до 331 млн по состоянию на 19 июня — минимального значения с 1983 года. Теперь эти запасы предстоит восполнить.

Прогноз Goldman Sachs совпадает с оценками аналитиков Morgan Stanley, которые дважды за последние две с половиной недели пересмотрели ценовые ориентиры в сторону понижения. Эксперты инвестбанка отмечают, что фокус рынка смещается на 2027 год, где вновь доминирует фактор избыточного предложения.