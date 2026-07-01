Какие продукты с 1 июля стали исчезать с полок магазинов

С 1 июля 2026 года в России вступили в силу обновленные регламенты, направленные на повышение стандартов безопасности пищевой продукции и обеспечение прозрачности информирования потребителей о её составе.

Новые нормативные требования существенно ужесточают контроль за содержанием потенциально вредных для здоровья ингредиентов, что оказывает прямое влияние на ассортимент товаров, представленных в розничной торговле, сообщает ИА DEITA.RU.

В первую очередь под действие новых правил попали продукты с избыточным содержанием сахара, трансжиров, искусственных подсластителей и синтетических консервантов. Производители таких изделий столкнулись с необходимостью либо кардинально пересматривать свои технологические процессы, либо выводить некондиционную продукцию из оборота.

В результате супермаркеты начали активно оптимизировать свой ассортимент: из продажи временно или полностью исчезли целые категории товаров, которые не смогли оперативно адаптировать к новым реалиям, пишет портал PNZ.

Наиболее заметное сокращение ассортимента затронуло сегмент замороженных полуфабрикатов, дешёвых колбасных изделий, недорогих глазированных сырков и сладких газированных напитков. Процесс адаптации рынка сопровождался масштабной ликвидацией складских остатков.

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На протяжении последней недели перед вступлением регламента в полную силу торговые сети проводили агрессивные акции и распродажи. Эта мера была направлена на то, чтобы максимально быстро реализовать запасы продукции со старой маркировкой и составом, которая более не соответствует установленным стандартам, тем самым минимизируя финансовые потери ритейлеров и производителей.