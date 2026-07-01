Ситуация с топливом в РФ непростая, но правительство принимает необходимые решения, вопрос не надо драматизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании СФ.

"Действительно, ситуация непростая, нелегкая. Президент нашей страны [Владимир Путин] провел совещание по вопросу обеспечения бензином, керосином, дизелем для сельского хозяйства. В понедельник мы встречались с председателем правительства [Михаилом Мишустиным], обсуждали эту тему, рабочая группа правительства под руководством вице-премьера [Александра] Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить эту ситуацию. Нужно время. И я уверена, что ситуация будет исправлена, и решения, которые необходимы для этого, правительством принимаются", - заявила Матвиенко.

Комментируя утверждения о трудностях с обеспечением аграриев ГСМ, Матвиенко подчеркнула, что Россия выйдет "из этой сложной ситуации", которую ей "создают специально".

"Надо не драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение", - добавила она.