Чипы для ИИ помогли Южной Корее значительно превзойти прогнозы по экспорту

В июне южнокорейский экспорт продемонстрировал рекордный рост, превысив все прогнозы аналитиков, сообщает Reuters.

Годовой прирост составил 70,9%, достигнув 102,25 млрд долларов, что стало самым значительным показателем с октября 1978 года. Для сравнения: в мае рост составлял 53,4%.

Ключевым драйвером стало увеличение поставок полупроводников — их экспорт взлетел на 199,5%, до 44,8 млрд долларов, на фоне глобального бума инвестиций в искусственный интеллект. Благодаря этому Южная Корея стала четвертой страной в мире, чей месячный экспорт превысил отметку в 100 млрд долларов, присоединившись к Германии, Китаю и США.

Ростом также отметились поставки компьютеров — плюс 308,8%, нефтепродуктов — плюс 49,8%. Стальной экспорт прервал 13-месячный спад, прибавив 9,6% на фоне строительства центров обработки данных. Поставки в Китай увеличились на 92,1%, в США — на 78,6%, в Евросоюз — на 31,8%. При этом экспорт на Ближний Восток сократился на 8,4%.

Импорт вырос на 30,1% — до 66,10 млрд долларов, превысив прогнозы и показав максимальный рост с мая 2022 года. Торговый баланс страны в июне составил 36,15 млрд долларов — рекордный месячный показатель. За первое полугодие профицит достиг 138,3 млрд долларов против 77,4 млрд за весь 2025 год.