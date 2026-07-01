Цена на популярный металл продолжает активно падать

Цена на алюминий опустилась до минимальной отметки с середины февраля на фоне продолжающегося роста курса доллара США, который оказывает давление на сырьевые рынки. Снижение металла продолжается после падения на 16% в июне, что стало самым значительным месячным спадом с 2008 года, сообщает Bloomberg.

Окончание конфликта на Ближнем Востоке также повлияло на котировки алюминия, который значительно вырос в марте-мае из-за сокращения поставок из региона, обеспечивающего почти 10% мирового производства.

Доллар США укрепился второй день подряд, за последние два месяца его курс вырос на 2,5%, частично за счет ужесточения политики Федеральной резервной системы. Это делает сырьевые товары, стоимость которых привязана к американской валюте, более дорогими для многих покупателей.

Трейдер компании Hangzhou Chenglian Industrial Co. Чжэньтин Чжоу отметил, что инвесторы обеспокоены дальнейшим ростом курса доллара, что сказывается на рынке промышленных металлов, включая алюминий, золото и серебро. По его словам, некоторые китайские инвесторы переориентируются из сырьевых активов в акции на фоне роста местных фондовых рынков.

По состоянию на 11:43 по шанхайскому времени на Лондонской бирже металлов алюминий снизился на 0,5% до 3071 доллара за тонну, ранее опустившись до 3060 долларов — минимума с 19 февраля. Медь потеряла 0,9%, опустившись до 13254 долларов, железная руда подешевела на 1,6% до 97,50 долларов за тонну в Сингапуре.