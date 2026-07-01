Набиуллина назвала главный ограничитель развития российской экономики

Проблема кадрового голода в России остается ключевым барьером для развития страны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Выступая на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге, Набиуллина подчеркнула важность грамотного использования кадрового потенциала, передает РИА «Новости».

«Основным ограничителем является напряженность на рынке труда. Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы», – заявила глава регулятора.

Она добавила, что вопросы производительности сейчас имеют принципиальное значение.

В стране наблюдается колоссальный разрыв в эффективности предприятий. По словам главы ЦБ, перераспределение ресурсов от долго живущих компаний к более успешным даст экономике эффект, многократно превышающий результаты от прямых инвестиций в технологии, искусственный интеллект и робототехнику.

В апреле глава Центробанка заявила о небывалой нехватке рабочей силы в России.

В мае вице-премьер Александр Новак назвал совершенствование производственных процессов ключевым направлением развития.

Месяцем позже он указал на необходимость перераспределения трудовых ресурсов.