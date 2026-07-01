Набиуллина рассказала, куда уходят триллионы рублей

Выступая на Финансовом конгрессе, организованном Банком России, председатель регулятора Эльвира Набиуллина привела впечатляющую оценку затрат, которые несёт отечественная экономика на процессы обмена и взаимодействия между участниками рынка. Речь идёт о так называемых транзакционных издержках, которые, по её словам, исчисляются триллионами рублей.

Обычно в фокусе внимания находятся прямые производственные расходы — сырьё, труд, энергия. Однако косвенные потери, связанные с поиском контрагентов, заключением сделок, логистикой, юридическим сопровождением и контролем исполнения, в сумме составляют колоссальные суммы, сопоставимые с бюджетами целых отраслей.

Глава ЦБ подчеркнула, что цифровизация хозяйственной жизни способна кардинально сократить эту статью расходов. Когда производитель через онлайн-платформу может напрямую выйти на покупателя в любом населённом пункте страны, исчезают многие посреднические звенья и бюрократические барьеры.

Такая трансформация, по мнению Набиуллиной, является не просто техническим улучшением, а существенным структурным изменением. Она меняет саму логику рыночных отношений, делая их более прозрачными и быстрыми, что в конечном счёте выгодно и бизнесу, и конечным потребителям.

Конкретных цифр по отдельным секторам или динамике этих издержек глава ЦБ не привела.