Мировым фондовым рынках предсказали неожиданный рост

Главный стратег по глобальным акциям Goldman Sachs Питер Оппенгеймер заявил, что во втором квартале мировые биржи продолжат подниматься. Ключевым фактором он назвал высокие показатели прибыли в технологическом секторе, сообщает Bloomberg.

По его оценке, даже если темпы роста доходов компаний во втором полугодии замедлятся, они все равно останутся достаточно высокими для сохранения восходящего тренда. Оппенгеймер обратил внимание на смену фокуса инвесторов: они переключаются с облачных платформ и центров обработки данных на производителей чипов и оборудования для ИИ.

Это подтверждается рекордными показателями полупроводникового сектора — индекс Филадельфийской биржи вырос на 88% за квартал и обновил исторический максимум, подчеркивается в статье.

При этом эксперта не смущает высокая стоимость акций технологических гигантов, которые торгуются с премией более 15% к S&P 500. Он считает, что их растущие расходы на развитие ИИ будут подпитывать прибыль смежных отраслей.

Оппенгеймер также позитивно оценил перспективы Европы. По его словам, местные рынки сохраняют привлекательность по оценке, а стабильная прибыль компаний позволит им удержать текущие позиции.