Что такое теневой флот и как он работает

Суда под чужим флагом, отключенные транспондеры и перевалка нефти прямо в море — так работает теневой флот. Это один из способов, с помощью которых государства под санкциями находят способы организовать экспорт своей продукции и сырья, а их сырьевые компании — продолжать зарабатывать на продаже нефти. СберСова разобралась, как это работает.

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Почему появился теневой флот

Теневой флот — это корабли, которые одни государства используют для экспорта нефти и иных грузов в обход санкций и прочих ограничений, введенных другими странами. При этом сам термин, хоть и используется в СМИ и санкционной политике, не имеет закрепленного определения в международном морском праве.

Изначально теневой флот начал использовать Иран после того, как США стали усиливать его изоляцию от мировых рынков в 2018-2019 г.г. Он создал альтернативную схему поставок, в которой задействовал сотни морских судов, работающих под чужим флагом с отключенными системами отслеживания. Иран также использовал похожие схемы в торговле с Венесуэлой, которая сама находится под санкциями.

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В международной прессе к теневому флоту также относят часть судов, задействованных в российском нефтяном экспорте после введения санкций в отношении России. Так, коалиция западных стран в 2022 году установила ценовой потолок для российской нефти на уровне 60 долларов за баррель, в 2026 году снизила до 44,1 доллара за баррель. Также есть угрозы санкциями другим странам за покупку российской нефти.

Важно: ценовой потолок — это не фиксированная биржевая цена российской нефти. Он ограничивает доступ к услугам компаний из стран, участвующих в санкционном механизме: перевозке, страхованию, финансированию и другим сервисам. Если нефть продается дороже потолка, такая сделка не должна обслуживаться этой инфраструктурой. Но она все равно может состояться через теневой флот, посредников, альтернативное страхование и особые схемы перевозки.

Инвесторы в нефтяной сектор стран под санкциями обычно следят за санкционной политикой и развитием ситуации с теневым флотом, так как он позволяет нефтяным компаниям не терять рынки сбыта, хотя есть риск блокировок судов и рост расходов на логистику.

Как работает теневой флот

Корабли теневого флота — это чаще всего старые суда с устаревшими системами отслеживания. Их выбирают по трем причинам:

они дешевле и их проще купить на вторичном рынке, к тому же в случае задержания судна финансовые потери будут меньше,

несовершенные системы отслеживания старых судов позволяют частично скрывать маршрут,

страхование старых недорогих судов дешевле, часто за него берутся страховые компании развивающихся стран.

Часть судов могут не подпадать под прямые ограничения, но используют обходные пути, например, меняют флаг. Доказать, что это делается, чтобы скрыть происхождение нефти, довольно сложно. Если же в отношении судна есть доказанные случаи нарушения санкционного режима, его могут напрямую включить в санкционные списки.

Вот примеры методов, которые используют для сохранения экспортных поставок в условиях санкционных ограничений:

Сокрытие владельца судна и смена флага/регистрации. Владельцы могут использовать «фирмы-прокладки», чтобы запутать следы, или зарегистрировать судно под флагом офшорной территории (ТУЛТИП — Панама, Мальта, Маршалловы острова).

Владельцы могут использовать «фирмы-прокладки», чтобы запутать следы, или зарегистрировать судно под флагом офшорной территории (ТУЛТИП — Панама, Мальта, Маршалловы острова). Перевалка нефти в море. Нефть могут вывезти из страны на одном корабле, а придет она в порт назначения уже на другом (технология STS — ship-to-ship). Или подсанкционную нефть могут смешать с нефтью из другой страны. Все это происходит прямо в море. Так сложнее доказать страну происхождения нефти.

Нефть могут вывезти из страны на одном корабле, а придет она в порт назначения уже на другом (технология STS — ship-to-ship). Или подсанкционную нефть могут смешать с нефтью из другой страны. Все это происходит прямо в море. Так сложнее доказать страну происхождения нефти. Отключение AIS и подмена координат. Коммерческие суда обязаны передавать местоположение через транспондеры системы автоматической идентификации (AIS). Данные видно на специальных сайтах в режиме реального времени. Если судно на время выключит AIS, системам его в этот момент не будет видно. Есть и способы сокрытия координат, когда система показывает судно в одном месте, а в реальности оно — в другом.

Риски использования теневого флота

Конечно, у перевозок через теневой флот есть свои недостатки и риски. Старые суда — это риск аварий и разлива нефти. Также растут расходы денег и времени, ведь суда не могут использовать западную инфраструктуру и вынуждены удлинять маршруты.

Наконец, судно могут задержать по подозрению в нарушении санкционного режима, и таких случаев немало.

Например, в марте 2025 года власти Германии арестовали танкер Eventin под флагом Панамы, который вез нефть в Египет. Швеция в 2026 году задержала целых пять судов под предлогом нарушения то экологических требований, то правил судоходства, то напрямую обвинив в обходе санкций. Доходит даже до диверсий — бывали случаи взрывов на борту.

Как такие перевозки могут влиять на рынок нефти

Перевозки нефти теневым флотом могут оказывать влияние на ее мировые цены и на нефтяной рынок в целом.

Колебания цен и дисконты. Цена может расти из-за недостатка нефти. Но также может падать из-за вынужденных скидок, ведь чаще всего страны-покупатели хотят дисконт за такие поставки.

Как поведет себя цена, довольно трудно спрогнозировать. Многое зависит от баланса спроса и предложения, но влияют и другие факторы. Например, в 2026 году цены выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке, в результате и подсанкционная нефть стала продаваться дороже.

В частности, весной 2026 года российская нефть Urals дорожала выше 110 долларов за баррель: по данным CREA — Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, в апреле ее средняя цена достигала 112,3 доллара, а отдельные котировки в порту Приморск поднимались выше 116 долларов за баррель. Это не отменяло ценовой потолок, но означало, что такие поставки не могли легально обслуживаться компаниями из стран, участвующих в санкционном механизме.

Выручка нефтяных компаний. Инвесторам нужно учитывать, что выручка и прибыль нефтяников могут быть менее стабильными из-за колебаний цен на нефть. И также прибыль может падать из-за расходов на посредников. Дополнительный риск — задержание судов.

Конкуренция. Конкуренция между странами-экспортерами может усиливаться, если заказчик выбирает поставщика по размеру скидки. В этом случае для экспортера важно, как поставки перераспределятся между покупателями. Например, в январе 2026 года Индия сократила поставки российской нефти, но в феврале больше стал покупать Китай — ситуация выровнялась.

Усложнение логистики. Более длинные маршруты, дополнительные расходы, сложности со страховкой. В итоге может падать объем перевозок, а времени на каждую потребуется больше. Это тоже влияет и на объемы рынка, и на цены, и на прибыль экспортеров.

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