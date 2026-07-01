Оборот розничной торговли РФ в мае вырос на 7,8%

Оборот розничной торговли РФ в мае 2026 года вырос на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% по сравнению с апрелем 2026 года и составил 5,7 трлн руб., следует из данных Росстата.

В январе - мае показатель увеличился на 5% - до 26,5 трлн руб.

Оборот розничной торговли в мае на 97,2% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 2,8% (в мае 2025 года - 96,9% и 3,1% соответственно).

По данным статистики, в структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в мае составила 47,5%, непродовольственных товаров - 52,5% (годом ранее - 49,3% и 50,7% соответственно).