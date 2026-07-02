Как показал первый квартал 2026 года, россияне стали массово отказываются от приобретения колбасных изделий, что привело к заметному падению их производства и продажи в натуральном выражении.

Статистические выкладки аналитического агентства NTech совместно с данными Росстата фиксируют глубокий спад во всех ключевых сегментах отрасли, сообщает ИА DEITA.RU.

Продажи премиальных сырокопченых и сыровяленых деликатесов обвалились более чем на десять процентов, проседание варено-копченой группы составило полтора процента, а привычные сосиски и сардельки потеряли почти два процента рынка.

Специалисты утверждают, что происходящее нельзя списать на временный спад доходов населения — это фундаментальная трансформация самой культуры потребления мясной продукции. Первым катализатором процесса стало изменение ценовой политики на рынке сырья.

В стране сформировался устойчивый избыток предложения свинины, из-за чего оптовые и розничные ценники на цельные свиные отруба и охлажденную птицу пошли вниз. Потребитель начал проводить прямые расчеты у магазинного прилавка и пришел к выводу, что приобретение килограмма качественного свиного окорока или куриного филе обходится значительно дешевле покупки аналогичного веса колбасы сомнительного состава.

Экономическая целесообразность взяла верх над желанием сэкономить время на готовке, заставив россиян вернуться к традиционной кулинарии. Второй мощный удар по репутации продукта нанес кризис доверия к производителям.

На фоне стремительного роста непроизводственных издержек, включая удорожание логистики, импортного оборудования и упаковочных материалов, мясокомбинаты были вынуждены искать скрытые резервы для сохранения рентабельности.

Рецептура недорогих и среднеценовых колбас начала стремительно деградировать: дорогостоящее мясо вытеснялось соевым белком, растительной клетчаткой, птицей механической обвалки и влагоудерживающими химическими гелями. Покупатели мгновенно отреагировали на ухудшение органолептических свойств, распознав вкусовые суррогаты, и начали игнорировать целые полки с готовой мясной гастрономией.

Российских производителей спиртного попросили не задирать цены

Серьезным фактором стала смена потребительской парадигмы под влиянием демографии. Молодое поколение покупателей практически утратило лояльность к классическому бутерброду как основе завтрака.

В рамках глобального тренда на здоровый образ жизни колбасные изделия прочно закрепили за собой репутацию источников скрытой угрозы — избыточной соли, нитрита натрия, трансжиров и потенциальных канцерогенов. Взамен россияне начинают выбирать понятные и прозрачные источники протеина, такие как яйца, филе индейки или кисломолочная продукция.

При этом говорить о полном исчезновении спроса преждевременно, так как меняется сама форма его удовлетворения. Традиционный формат покупки тяжелого батона колбасы уступает место удобству порционного потребления.

На фоне общего рыночного пессимизма продажи вакуумных нарезок показали взрывной рост, увеличившись на тринадцать с половиной процентов. Современный горожанин предпочитает доплатить за малый объем готового к употреблению продукта, лишь бы не хранить дома вскрытую упаковку.

Кроме этого, классическую гастрономию активно теснит сектор готовой кулинарии: сервисы быстрой доставки обедов и отделы готовой еды в супермаркетах предлагают потребителю экономию времени, которую больше не может обеспечить кусок переработанного мяса.