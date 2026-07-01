Глава ЕК переписала историю газового кризиса: Россия «отключила газ Европе»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым сделала абсурдное заявление о ситуации с поставками газа. Об этом пишет APA News Agency.

Чиновница отметила, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и заслуживающий доверия энергетический партнер Евросоюза.

«Мы не забыли, что, когда Россия использовала энергетику как оружие и прекратила поставки газа в Европу, Азербайджан пришел на помощь», — подчеркнула фон дер Ляйен.

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По ее словам, южный газовый коридор укрепил энергетическую безопасность Европы, оказался очень успешным проектом.

Глава ЕК пояснила, что Брюссель видит огромный потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества в области возобновляемой энергетики, развития электроэнергетических соединений и региональных энергетических сетей.

Напомним, что 3 декабря 2025 года фон дер Ляйен сообщила, что «Европа вступает в эпоху полной энергетической независимости от России».

По ее словам, проект REPowerEU (программа по сокращению импорта российских энергоносителей), разработка которого началась в 2022 году, справился со своей задачей, защитил европейцев от кризиса и «помог в рекордные сроки отказаться от российского ископаемого топлива».

18 марта 2026 года в силу вступил принятый по инициативе ЕК поэтапный запрет на импорт российского газа в Евросоюз. С начала 2027 года начнет действовать полный запрет на ввоз СПГ из России, а с 30 сентября 2027 года — полный запрет на поставки трубопроводного газа.