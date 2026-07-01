Ужесточение санкций против России показало неожиданный результат

Европейские страны в последние годы ужесточили санкционную политику в отношении России. Вместе с тем, импорт российского природного газа в ЕС в 2026 году не сократился, а вырос, пишет пресс-служба Агентства ЕС по сотрудничеству энергетических регуляторов (ACER) на официальном сайте ведомства.

В ACER уточнили, что в период с января по май 2026 года импорт российского трубопроводного газа вырос на 7% в годовом выражении, импорт российского СПГ увеличился на 11%.

В ведомстве отметили, что 18 марта 2026 года вступил в силу принятый по инициативе ЕК поэтапный запрет на импорт российского газа в Евросоюз.

Вместе с тем, заметили в пресс-службе, импорт российского трубопроводного газа вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт российского СПГ продолжил увеличиваться (+17%).

Европа признала, что антироссийские санкции незаконны — но России от этого не легче

Аналитики агентства предположили, что рост обусловлен стремлением европейских компаний максимально выбрать объемы по действующим долгосрочным контрактам до введения более жестких ограничений.

Эксперты пояснили, что на ситуацию с газом влияет и ряд других факторов, в том числе, конфликт на Ближнем Востоке, изменение логистики российского СПГ после запрета его перевалки через европейские терминалы в третьи страны.