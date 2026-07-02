В Казахстане прокомментировали возможные поставки топлива в РФ

Минэнерго Казахстана готово рассмотреть поставки топлива в Россию при официальном обращении и наличии свободных ресурсов.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В случае поступления официальных обращений от правительства РФ о приобретении автомобильного топлива Казахстан готов рассмотреть возможность реализации ГСМ», — пояснили в министерстве.
Казахстанские власти подчеркнули, что поставки могут происходить только на взаимовыгодных коммерческих условиях и «при условии отсутствия рисков для обеспечения потребностей граждан и экономики Казахстана».
26 июня министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что не получал от российской стороны запросов о поставках топлива.
До этого агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что Россия ведет переговоры с Казахстаном об импорте топлива.
Также 26 июня вице-премьер России Александр Новак заявил, что в России достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка.