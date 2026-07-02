США лишились доступа к четверти нефтяного резерва

Американская счётная палата привела данные, согласно которым четверть всех запасов Стратегического нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей из-за проблем с оборудованием.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документы, речь идёт о поломках аппаратуры и деформации хранилищ.

Вместе с этим уточняется, что непрекращающиеся аварии и ремонтные работы привели к тому, что реальные возможности резерва по выдаче и приёму нефти снизились до 61% и 56% от проектной мощности соответственно.

По данным счётной палаты США, для устранения неполадок требуется $230 млн.

Важную роль в износе инфраструктуры сыграли украинский кризис, когда в 2022 году пришлось экстренно заниматься извлечением нефти и опустошать резервы, задержки модернизации, а также иранский конфликт в 2026 году, когда также потребовалось высвободить огромное количество топлива.