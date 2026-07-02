В России оценили использование США своего нефтяного резерва впервые за 23 года

Стратегический резерв — не решающий ресурс для США, несмотря на сообщения о технических сложностях с частью запасов, Дмитрий Дробницкий. Его мнение приводит «Ридус».

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По словам эксперта, сам резерв начал создаваться после нефтяного кризиса в 1973 году. Тогда арабские страны ограничили добычу и экспорт союзникам Израиля.

Но сейчас даже недоступность четверти запасов из-за поломок оборудования и деформации хранилищ не будет для Вашингтона критической проблемой, уверен Дробницкий. США вскрыли свой нефтяной резерв впервые за 23 года.

«США — один из мировых лидеров по производству нефти. Но потребление там выше, чем добыча. Она значительно зависит от импорта черного золота, прежде всего из стран Западного полушария», — объяснил специалист.

1 июля стало известно, что стратегический резерв нефти США упал до минимума с мая 1983 года на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

До этого Международное энергетическое агентство сообщило, что мировые запасы нефти стали стремительно истощаться.