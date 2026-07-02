Закачка газа в подземные хранилища Европы резко снизилась

Закачка газа в европейские подземные хранилища (ПХГ) в июне снизилась на 19% по сравнению с 2025 годом на фоне жары и падения импорта СПГ, а запасы в ПХГ по итогам месяца поднялись лишь до минимальных за последние пять лет 49%. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

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Отбор газа из европейских хранилищ в июне составил 727 млн куб. м (минус 14% к прошлому году). В то же время закачка в ПХГ стала минимальной за два года - 10,1 млрд куб. м. Этот показатель также на 6% ниже средних темпов заполнения ПХГ на конец июня за всю историю наблюдений.

На конец июня ПХГ Европы были заполнены на 49,09% (на 14,77 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 58,9% годом ранее. Это минимальное значение на эту дату за последние пять лет. По итогам прошедшего месяца в хранилищах ЕС находилось около 53,7 млрд куб. м газа. Ранее "Газпром" прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь 70%.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря каждого года. Допускается 10-процентная гибкость в случае сложных условий заполнения ПХГ. Таким образом, нетто-закачка (чистая разница между объемом закачки и отбора) в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна составить не менее 68 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности. Годом ранее

Европа смогла достичь лишь показателя около 55 млрд куб. м.

Европа за первую половину летнего сезона, с апреля по июнь, смогла закачать в ПХГ лишь треть необходимых объемов к предстоящей зиме - 23 млрд куб. м, или 34% от требуемого количества.

На темпы закачки в этом году сильно повлияли проигранная битва с Азией за свободные объемы на рынке СПГ в период ближневосточного конфликта, более высокие цены на топливо и экстремальная жара в июне. В подобные летние периоды резко возрастает спрос на электроэнергию для систем охлаждения и кондиционеров. Газ является одним из основных источников генерации электроэнергии наряду с атомом, ветром и Солнцем.

Поставки СПГ в Европу

Европа в июне сократила импорт сжиженного природного газа до минимума за последние 10 месяцев на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного кризиса.

В июне потоки СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 10,1 млрд куб. м, оказавшись на 13% ниже, чем в мае, и на 18% меньше к июню 2025 года.

По итогам января - июня 2026 года поступления СПГ из терминалов в газотранспортную систему Европы остаются на рекордном уровне - около 72,7 млрд куб. м. Но темпы роста сильно замедлились: показатель лишь на 1% больше, чем за аналогичный период 2025 года.