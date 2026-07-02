Худший показатель за 20 лет может показать добыча красной икры в РФ

Этот год может войти в число самых неудачных по добыче тихоокеанских лососей и их икры, предупреждают представители рыбной отрасли. По их оценкам, показатели рискуют оказаться хуже, чем в 2024 году, который признавался наихудшим за последние два десятилетия, передают «Известия».

Уже сейчас рыбаки фиксируют отставание от прошлогодних объемов. В Росрыболовстве ссылаются на прогнозы ученых, согласно которым общий вылов лососевых в 2026 году может составить около 227 тыс. тонн. Это ниже уровня 2024-го, когда добыли примерно 235 тыс. тонн. В ведомстве называют текущие результаты скромными, хотя отмечают положительную динамику в ряде районов Дальнего Востока.

По данным отраслевого мониторинга на 29 июня, вылов тихоокеанских лососей достиг 3,8 тыс. тонн, что превышает показатель аналогичного периода 2024 года (3,2 тыс. тонн). Камчатские рыбаки добыли более 2,2 тыс. тонн — на 200 тонн больше прошлогоднего уровня.

Значительный рост зафиксирован в Приморском крае: 750 тонн против 96 тонн годом ранее, что почти в 7,8 раза выше. Увеличение уловов также наблюдается на Чукотке (85,15 тонн) и в Магаданской области (13,88 тонн).

При этом сахалинские рыбопромышленники опасаются снижения. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов сообщил, что путина в регионе идет с отставанием по ряду причин. По его словам, ожидания сдержанные и, скорее всего, лосося в этом году будет меньше. Вместе с тем он отметил, что окончательные выводы делать преждевременно, поскольку не все регионы приступили к промыслу.