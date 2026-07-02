Четвертая экономика мира столкнулась с ростом числа банкротств

По итогам первой половины 2026 года суммарное число банкротств в Японии достигло четырехлетнего максимума. О проблеме, с которой столкнулась четвертая экономика мира по номинальному объему ВВП, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Tokyo Shoko Research (TSR).

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С января по июнь слабеющая иена стала причиной банкротства 45 местных компаний, уточнили эксперты. Достигнутый показатель стал максимальным с 2022 года, когда компания начала учитывать в статистике фирмы, которые в качестве причины банкротства указывают на ослабление национальной валюты.

Относительно небольшим организациям, где работает большинство японцев, становится все труднее противостоять затяжному ослаблению иены. Выгоду от этого получают разве что экспортеры, которым укрепление доллара позволяет наращивать валютную выручку с продаж востребованных за границей товаров. Издержки импортеров при таком раскладе, напротив, растут, что оказывает негативное влияние на японскую экономику в целом, констатировали аналитики.

В ходе торгов в четверг, 2 июля, курс доллара в моменте превысил 162 иены, приблизившись к максимальному с 1986 года уровню. Дополнительных проблем японской экономике принесла война в Иране, которая повлекла стремительное удорожание энергоресурсов и топлива на внутреннем рынке азиатской страны. В итоге в мае государство столкнулось со скачком оптовой инфляции, которая поднялась до максимальных за последние три года 6,3 процента. На этом фоне в Японии заговорили о риске скорой стагфляции (застой производства, рост безработицы и высокие темпы роста цен).