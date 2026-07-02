В России создали оперштаб по борьбе с кибермошенничеством

В России создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством, к его работе уже подключились правоохранительные органы, Банк России, операторы связи, банки и цифровые платформы, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В стране учрежден специальный орган для противодействия преступлениям в интернете, передает РИА «Новости».

«В правительстве сформирован оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством, его возглавил вице-премьер – руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко», – рассказали в аппарате.

К работе структуры уже присоединились правоохранительные органы, Банк России, финансовые организации, операторы связи и цифровые платформы.

Главной задачей объединения станет координация возможностей государства и предпринимателей для оперативного выявления уловок злоумышленников. Специалисты займутся созданием новых способов защиты, включая развитие государственной системы «Антифрод». Штаб получил статус подкомиссии в рамках правительственной комиссии по цифровому развитию. Создание нового органа стало частью системных мер властей по защите населения. Благодаря текущим инициативам за первые пять месяцев 2026 года количество киберпреступлений сократилось на 31%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по формированию федерального оперативного штаба.

В июне Государственная дума ограничила максимальное количество банковских карт для одного человека двадцатью штуками.