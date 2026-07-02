Росстат сообщил о снижении цен на бензин в Москве и Подмосковье

За период с 23 по 29 июня розничная стоимость бензина в Москве снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 0,7 процента, а в Московской области — на 1,6 процента. Об этом сообщает Росстат.

По данным ведомства, купить марку Аи-92 в столице можно по цене от 62,99 до 88,9 рубля, а марка Аи-95 стоит от 68,99 до 97,9 рубля. Бензин Аи-98 и продается за 94,28-99,98 рубля за литр.

В Санкт-Петербурге за тот же период стоимость топлива в среднем выросла на 0,2 процента, при этом верхняя планка стоимости Аи-92 и Аи-95 была заметно ниже, чем в Москве — 65,54 и 72,35 рубля соответственно.

Дешевле всего в России бензин стоит в Омской области — 61,14 и 66,41 рубля за литр Аи-92 и Аи-95 соответственно. В Центральном федеральном округе самый дешевый бензин в Ярославской области — 62,67 и 67,36 рубля за литр.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский внутренний рынок полностью обеспечен топливом. По его словам, возникающие время от времени дефициты на отдельных заправках и перебои, вызванные изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), закрываются в ежедневном режиме.

Проверка ФАС обрушила цены на бензин на московских заправках

До этого стало известно, что правительство ради увеличения производства готово разрешить выпуск бензина класса «Евро-2», а также договаривается об импорте топлива из нескольких стран, в том числе Индии и Казахстана.