В РФ нашли плюсы в потере США доступа к части нефтяного резерва

Соединенные Штаты могут увеличить закупки нефти для восполнения стратегических запасов после того, как стало известно о потере доступа к четверти объемов из-за неисправного оборудования и деформированных хранилищ. Такое мнение в беседе с News.ru высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам аналитика, если информация подтвердится, Вашингтону придется либо строить новые резервуары, либо признать невозможность извлечения заблокированной нефти. В любом случае, потребуется заполнять хранилища заново, что увеличит спрос на сырье в среднесрочной перспективе. Это, отметил Юшков, можно считать позитивным сигналом для России.

Эксперт подчеркнул, что США, вероятно, ускорят закачку нефти в резервы, готовясь к возможному возобновлению конфликта с Ираном и перекрытию Ормузского пролива. По его прогнозам, новая волна эскалации может произойти после ноябрьских выборов в конгресс. Сейчас Штатам нужна пауза, чтобы восполнить запасы и стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Иран также заинтересован в передышке, считает Юшков.

Ранее стало известно, что постоянные аварии и ремонтные работы снизили реальную способность стратегического резерва выдавать и принимать нефть до 61% и 56% от проектной мощности соответственно.