В Кремле ответили на вопрос о подписании договора с Китаем по «Силе Сибири — 2»

Российско-китайские переговоры по «Силе Сибири — 2» проходят на корпоративном уровне, поэтому в Кремле не могут сказать, будут ли они завершены в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Вопрос был связан с тем, что Монголия ожидает продвижения переговорного процесса по «Силе Сибири — 2», для которого должна стать транзитной страной. Журналисты поинтересовались, будут ли переговоры по проекту финализированы в сентябре на ВЭФ.

«Пока мы не располагаем такой информацией, это корпоративный процесс. Тема затрагивалась в ходе визита президента России Владимира Путина в Китай. На корпоративном уровне продолжается обсуждение, но состоится ли финализация на форуме или нет — сказать не берусь», — ответил Песков.

Накануне торговый представитель Монголии в России Нинж Дэмбэрэл заявил РИА Новости, что его страна ожидает «продвижения» в переговорах между РФ и Китаем по поводу строительства «Силы Сибири — 2». По его словам, этот рывок может произойти на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Торгпред уточнил, что сейчас Пекин и Москва согласовывают технические детали проекта, включая сроки строительства, объемы поставок газа и принципы ценообразования. Он утверждает, что Монголия со своей стороны уже провела все необходимые процедуры, включая принятие решений и документов на уровне правительства, парламента и президента. По его словам, монгольские власти согласовали маршрут транзита трубопровода и выделили под него участки земли.

«Сила Сибири — 2» — это экспортный газопровод для поставок газа с месторождений в Западной Сибири в Китай транзитом через Монголию. По итогам майского визита Путина в КНР Песков сообщал, что прогресс по этому проекту наметился, но к финализации договоренностей Москва и Пекин еще не подошли.