Киргизия попросила соседей о помощи

Власти республики обратились к руководству Казахстана, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана и Туркмении из-за усугубления дефицита нефтепродуктов в России.

В Бишкеке опасаются, что удары украинских дронов по российским НПЗ могут вызвать дефицит поставок. Как пишет Reuters, Киргизия импортирует более 90% бензина из России. Министерство энергетики страны сообщило, что запасы топлива остаются достаточными, а поставки идут в соответствии с планом. В июне власти республики ввели ценовое регулирование на некоторые виды розничной продажи топлива.

По данным Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии, на некоторых АЗС наблюдается дефицит бензина Аи-95, при этом запасов более популярного топлива марки Аи-92 хватит на 30–45 дней. Дизель, имеющий решающее значение для уборочной кампании, по-прежнему доступен.