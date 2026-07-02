Японию ждут серьезные проблемы в случае обострения отношений с РФ

Ухудшение отношений между Токио и Москвой нанесет серьезный удар по экономике Японии, заявил в беседе с News.ru военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. При этом он отметил, что не все японцы поддерживают конфронтацию с Россией.

По словам эксперта, в Японии существуют общественные группы, осознающие негативные последствия эскалации для своей страны. Токио и Москва сохраняют сотрудничество по ряду направлений, прежде всего в экономической сфере, и в случае обострения ущерб понесут именно японцы. Перенджиев подчеркнул, что миролюбивые силы в Японии присутствуют, хотя проявляют себя не столь активно — например, через проведение дней русской и японской культуры.

Политолог также отметил, что Россия продолжает укреплять обороноспособность и одновременно расширяет взаимодействие с Японией в экономике и культуре.

Ранее представитель МИД РФ во Владивостоке Евгений Волосастов сообщил, что японские СМИ активно обсуждают возможность нанесения ударов по Владивостоку. По его словам, почти все публикации о патрулировании новых крылатых ракет большой дальности или о присутствии американских бомбардировщиков на японских авиабазах упоминают этот российский город.