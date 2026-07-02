Россия нарастила производство и экспорт растительных масел

За пять месяцев текущего года объем выпуска масложировой продукции в стране достиг отметки в 4,7 млн тонн, сообщил Минсельхоз России.

Производство соевого масла выросло на 19,4%, рапсового – на 17,6%, а подсолнечного – на 9,4%, сообщает ведомство в Max. Крупнейшими центрами переработки стали Воронежская и Ростовская области, а также Краснодарский край. На эти три региона приходится четверть всего всероссийского объема.

Текущий уровень самообеспеченности государства растительным маслом превысил показатели доктрины продовольственной безопасности более чем в два раза. Экспортные поставки также показали устойчивую положительную динамику по всем основным видам товаров.

К концу июня стоимость реализованной на мировых рынках продукции составила 4,9 млрд долларов, увеличившись на 22%. Сейчас активно развивается новое направление продаж льняного масла покупателям из стран Азии и Латинской Америки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам прошлого сезона Россия впервые стала мировым лидером по экспорту подсолнечного масла.

Отечественные компании поставили на зарубежные рынки почти 5,2 млн тонн этой продукции. Крупнейшим покупателем российского товара оказалась Индия.