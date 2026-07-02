Карты Visa и Mastercard будут постепенно выводиться из обращения в России, однако Банк России не устанавливает конкретных сроков завершения этого процесса.

Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ.

По её словам, формально эти карты продолжают называться Visa и Mastercard, однако фактически работают с тем же функционалом, что и карты национальной платёжной системы МИР.

«Объективно складывается так, что эти карты... по сути дела у них функционал, как у карт МИР. И, на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности прекращения использования таких карт уже в текущем году.

Ранее глава Банка России сообщила, что ЦБ начал дискуссию о возможной приватизации Национальной системы платёжных карт.

Что будет с VISA и Mastercard в России

Кроме того, Набиуллина заявила, что Россия полностью готова к массовому внедрению цифрового рубля с 1 сентября.