Польша и Китай рекордными темпами начали скупать золото

Центробанки мира активно наращивают золотые резервы. По данным Всемирного золотого совета, в мае совокупные официальные запасы драгметалла увеличились на 41 тонну, передает агентство «Прайм».

Основными покупателями второй месяц подряд остаются регуляторы Польши и Китая, которые приобрели 18 и 10 тонн соответственно. Узбекистан пополнил свои хранилища на 9 тонн, Казахстан — на 7 тонн. Сингапур вернулся к закупкам после восьмимесячного перерыва, купив 4 тонны. Чехия и Иордания также осуществили небольшие покупки — 2 и 1 тонну.

Продавцами в мае выступили Турция, реализовавшая 3 тонны, и Россия, чьи продажи составили 6 тонн. С начала года Москва сократила свои запасы на 34 тонны, Анкара — на 81 тонну. При этом общие золотые резервы России и Китая на данный момент сопоставимы и составляют около 2,3 тыс. тонн у каждой из стран. Казахстан располагает 361 тонной.

Лидером по накоплению с начала года остается Польша с приростом в 64 тонны — теперь в ее резервах 614 тонн драгметалла. Далее следуют Узбекистан (+33 тонны), Китай (+25 тонн) и Казахстан (+20 тонн).

Инвесторы скупают китайское золото

Аналитики WGC отмечают, что центробанки сохраняют позитивное отношение к золоту. Согласно свежему опросу, 89% респондентов ожидают роста мировых золотых резервов в ближайший год, а 45% руководителей регуляторов планируют увеличить запасы своих собственных учреждений.