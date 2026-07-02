В ЦБ сравнили массовое внедрение цифрового рубля с первым походом в школу

Переход к широкому применению цифрового рубля с 1 сентября 2026 года вызывает у команды Банка России такие же чувства, какие испытывают родители, отправляющие своего ребенка в первый класс. Об этом заявила заместитель председателя Банка России Зульфия Кухруманова на сессии Финансового конгресса Банка России.

"С 1 сентября этого года мы уже переходим к широкому применению цифрового рубля. Волнуемся ли мы? С одной стороны - нет, потому что мы к этому готовы вместе с крупными банками. С другой стороны - это как у родителей первоклассника. Ты вроде бы всему научил: он умеет и считать, и писать, и читать, и тесты все сдал, и проверки все прошел. Но волнительно: как его примут в классе, как он сможет адаптироваться?", - сравнила Кухруманова.

Для Банка России важно, чтобы адаптация была максимально интересной пользователям, и сервисы были востребованными среди россиян. При этом у ЦБ уже сформирован большой план работ на будущее - пополнение счета через банкоматы, различные сервисы для индивидуальных предпринимателей и смарт-контракты.

"Важно, чтобы цифровой рубль был не только новым платежным инструментом, но и заделом, технологической платформой, которая позволит всем участникам создавать новые интересные сервисы для людей и бизнеса", - уточнила зампред Банка России.

В пилотировании цифрового рубля принимают участие 30 банков, около 3,5 тысячи человек и 500 юридических лиц, напомнила Кухруманова. ЦБ, по ее словам, продолжает вовлекать участников в платформу и реализацию сервисов.