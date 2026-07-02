Власти Индии опровергли поставки топлива в Россию

Об этом заявил министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пурий.

Он прокомментировал недавнюю публикацию Reuters, источники которого утверждают, что наша страна начала морские поставки бензина из Индии. Однако Пурий допустил, что нефтепродукты могут продавать через трейдеров.

Ранее информагентство сообщило, что Россия с помощью Индии намерена справиться с дефицитом топлива после ударов дронов по энергетической инфраструктуре. По данным двух источников, в нашу страну было уже отправлено не менее 60 тыс. тонн бензина. Как сообщили собеседники, всего Москва планировала импортировать по 400 тыс. тонн нефтепродуктов в месяц из разных стран, включая Белоруссию.