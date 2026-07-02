Саудовские танкеры открыли Ормуз, пошли первые 8 млн баррелей нефти

Спустя почти 4 месяца после начала боевых действий в регионе Персидского залива Саудовская Аравия вновь запустила масштабные поставки сырья через Ормузский пролив. Первая крупная партия нефти уже пересекла стратегически важную водную артерию, о чём сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные судовых трекинговых систем.

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Речь идёт о 4 супертанкерах, принадлежащих государственной компании Bahri. В четверг эти суда вошли в акваторию Оманского залива, имея на борту суммарно 8 млн баррелей нефти, загруженной в саудовском порту Рас-Таннура на побережье Персидского залива. Этот объём стал крупнейшим с момента эскалации конфликта между США и Израилем против Ирана, которая произошла 28 февраля.

Возвращение саудовской нефти на международные рынки через Ормуз стало возможным благодаря июньским дипломатическим договорённостям. 18 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал немедленное прекращение огня по всем направлениям. Именно этот документ открыл путь для восстановления судоходства, прерванного почти на 4 месяца.

Во время активной фазы конфликта транзит через пролив был практически полностью парализован, что привело к резкому скачку цен на энергоносители на мировых биржах. С подписанием меморандума трафик в акватории начал медленно восстанавливаться, однако полная нормализация, по прогнозам аналитиков, займёт не один месяц.

Основным препятствием для быстрого возврата к прежним показателям остаётся разминирование фарватера, которое требует времени и специальных технических средств.

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