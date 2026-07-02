ЦБ сохранил сигнал о возможном снижении ключевой ставки

Банк России сохраняет прежний сигнал по дальнейшим решениям о ключевой ставке и будет оценивать целесообразность её снижения на ближайших заседаниях.

Об этом сообщил советник главы ЦБ Кирилл Тремасов, передаёт РИА Новости.

По его словам, с июньского заседания совета директоров прошло слишком мало времени, поэтому озвученные тогда подходы к денежно-кредитной политике остаются актуальными.

«Все, что прозвучало в июне, оно сохраняет актуальность на сегодняшний день», — сказал Тремасов, отвечая на вопрос о дальнейших шагах регулятора.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачёв заявил, что ключевая ставка остаётся основным инструментом денежно-кредитной политики центральных банков для сдерживания инфляции.

Кроме того, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов сообщил, что банк ожидает ключевую ставку Банка России на уровне около 13% к концу 2026 года.