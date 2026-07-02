Страны Персидского залива допускают плату за проход через Ормуз

Официальные лица ряда государств Персидского залива допускают возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив в пользу Ирана и Омана.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, аналогичную позицию начинают разделять и некоторые ведущие европейские страны, признавая вероятность появления системы сборов для судов, следующих через стратегически важный пролив.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Оман передал США и другим западным союзникам предложение о введении сборов для судоходных компаний за проход через Ормузский пролив.

Кроме того, эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пришли к выводу, что одного лишь возобновления судоходства через Ормузский пролив недостаточно для восстановления мировой экономики после ближневосточного кризиса.