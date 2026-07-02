Правительство временно снизило норматив продаж на бирже бензина 5-го класса

Правительство приняло дополнительное решение для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Временно снижен норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах - с 15 до 10% от объема производства. Норма будет действовать с 1 июля по 30 сентября 2026 года.

Ранее вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание на нем было уделено регионам с наиболее сложной обстановкой в части топливообеспечения.

Министерству энергетики совместно с отраслевыми компаниями поручено к следующему заседанию проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги для стабилизации ситуации в таких субъектах Федерации.