Слуцкий прокомментировал планы Евросоюза по отмене пошлин на армянский экспорт

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал планы Евросоюза по отмене пошлин на экспорт из Армении. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Слуцкого, власти Армении «должны осознавать, что сыр в европейской мышеловке не бесплатный». Он также заявил, что такие торговые преференции станут платой «за внедрение украинского опыта по созданию антироссийского плацдарма».

«"Усидеть на двух стульях" не получится. Об этом тоже говорилось не раз. Либо членство Еревана в ЕАЭС с сохранением связей и кооперации с Россией и остальными членами Союза, либо европейская интеграция, а значит фактический отказ от суверенитета и установление протектората Брюсселя», — написал Слуцкий.

Ранее стало известно, что Евросоюз окажет Армении помощь в 38 миллионов евро и расширит доступ к европейскому рынку.