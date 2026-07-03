Россия нарастила закупки одежды у страны НАТО

В мае текущего года Россия нарастила закупки турецкой одежды до 29,8 млн долларов, подсчитали аналитики РИА Новости на основе данных турецкого статистического ведомства.

Годом ранее этот показатель составлял 17,3 млн долларов. Таким образом, объем ввезенной продукции увеличился в 1,7 раза. Наибольшим спросом у российских импортеров пользовались мужские и женские костюмы — их закупки составили почти 9 млн долларов.

Еще около 6 млн долларов пришлось на футболки. Также востребованными оказались рубашки и блейзеры (примерно 4 млн долларов), а также свитера, пуловеры, кардиганы и жилеты (около 2 млн долларов).

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Ранее аналитики, опрошенные Центробанком, спрогнозировали, что по итогам 2026 года совокупный объем внешнеторгового оборота России приблизится к 945 млрд долларов. Ожидается, что поставки за рубеж составят 525 млрд долларов, а ввоз продукции — 420 млрд долларов. В случае реализации этого сценария годовой прирост товарооборота превысит 10%.