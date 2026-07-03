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Импорт одежды из страны НАТО в Россию вырос почти вдвое

Лера Букина

В мае текущего года Россия нарастила закупки турецкой одежды до 29,8 млн долларов, подсчитали аналитики РИА Новости на основе данных турецкого статистического ведомства.

Россия нарастила закупки одежды у страны НАТО
© РИА Новости

Годом ранее этот показатель составлял 17,3 млн долларов. Таким образом, объем ввезенной продукции увеличился в 1,7 раза. Наибольшим спросом у российских импортеров пользовались мужские и женские костюмы — их закупки составили почти 9 млн долларов.

Еще около 6 млн долларов пришлось на футболки. Также востребованными оказались рубашки и блейзеры (примерно 4 млн долларов), а также свитера, пуловеры, кардиганы и жилеты (около 2 млн долларов).

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Ранее аналитики, опрошенные Центробанком, спрогнозировали, что по итогам 2026 года совокупный объем внешнеторгового оборота России приблизится к 945 млрд долларов. Ожидается, что поставки за рубеж составят 525 млрд долларов, а ввоз продукции — 420 млрд долларов. В случае реализации этого сценария годовой прирост товарооборота превысит 10%.