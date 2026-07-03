Аномальная жара наносит вред экономике ЕС на миллиарды евро в день

Аномальная жара в Европе наносит экономике региона ущерб в размере около 5 млрд евро в день, заявил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, основная причина — резкий скачок цен на электричество, передает агентство «Прайм».

Аналитик отметил, что страдают практически все отрасли. В сельском хозяйстве гибнут посевы пшеницы и ячменя из-за засухи и выгорания на солнце. Лесные пожары уничтожают растительность, а высокая температура негативно влияет на инфраструктуру: деформируются железнодорожные пути, что чревато авариями.

Европа столкнулась с одной из самых сильных волн жары за последние годы. Температура во многих государствах значительно превышает средние климатические значения, а местами достигает 40 градусов и выше. Местные власти вводят ограничения на работу под открытым небом, выпускают предупреждения для населения и усиливают защиту пожилых граждан, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Наиболее пострадавшими регионами стали страны Южной и Западной Европы — Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Там экстремальный зной сопровождается засухой и повышенной опасностью возникновения лесных пожаров.