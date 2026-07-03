Япония заявила о «крайне прискорбных» шагах Европейского союза

Решение властей Европейского союза ввести 50-процентную пошлину на импортную сталь угрожает благополучию японской промышленности. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности этой азиатской страны Ресэй Аказава. Его процитировало Nikkei.

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По его словам, в Токио очень обеспокоены такими шагами Брюсселя, которые министр оценил как «крайне прискорбные».

В связи с этим издание напомнило, что ЕС объявил о введении с 1 июля ежегодной квоты на беспошлинный импорт многих видов стальной продукции в размере 18,3 миллиона тонн, а также повышении тарифа на металл, импортируемый сверх этой квоты, с 25 до 50 процентов.

Аказава заявил по этому поводу, что японская сталь способствует промышленной конкурентоспособности ЕС, и пообещал принять соответствующие меры для достижения взаимовыгодного результата. Отмечается также, что действия ЕС нарушают Соглашение об экономическом партнерстве, которое предусматривает нулевые пошлины на стальную продукцию.

Япония пригрозила США и Европе оттоком капитала

В конце мая министерство торговли США заявило о намерении установить компенсационные пошлины на импорт в страну необработанного палладия из России. Речь тогда шла о тарифе в 109,1 процента.