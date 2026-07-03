Кабмин РФ разрешил ряду НПЗ выпускать на рынок топливо «Евро-3»

Ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) сможет до конца года выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса «Евро-3». Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов. В нём говорится, что контроль за реализацией механизмов возложен на Министерство энергетики России.

В ведомстве, в свою очередь, отметили, что такая мера позволит направить на российский рынок дополнительные объёмы топлива с целью удовлетворения существующего спроса.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в правительстве обсуждают меры по стабилизации рынка топлива.